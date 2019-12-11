Seltos – новий бестселлер Kia в Індії, машини розлітаються з дилерських автосалонів, буквально.

Марка Kia представлена в Індії лише однією моделлю – новим Seltos, але за кілька місяців змогла вийти в лідери ринку за кількістю проданих автомобілів: 40 тисяч проданих, 80 тисяч замовлених.

Дивіться також: Гаджети становлять величезну небезпеку для водіїв: дослідження

На жаль, для дилера Navi Mumbai в торговому комплексі Panvel, вираз “товар розлітається”, набув буквального значення. Під час показу автомобіля клієнту, співробітник автосалона зрушив машину з місця та проїхав крізь панорамне вікно.

Фото: Kia Seltos випав з вікна на інший “Селтос” / Мotor1

Впавши, Seltos приземлився на припаркований внизу інший Seltos, який готували до відправлення клієнту. На щастя, під час інциденту ніхто з людей не отримав серйозних ушкоджень.



За прикрим збігом обставин, аналогічна аварія трапилась на початку цього року в одного з індійських дилерів марки Hyundai. Потенційний покупець моделі i20 проїхав на машині крізь вікно, впавши на інший Hyundai.

Дивіться також: Tesla Model X, Porsche Taycan, Skoda Octavia та ще дюжину нових машин перевірили у краш-тестах Euro NCAP