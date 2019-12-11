Згідно з даними дослідження, кожен з водіїв пильно стежить за дорогою тільки половину часу.

Звіт компанії TrueMotion, творця платформи для управління даними, вражає. В ньому йдеться, що незважаючи на законодавчі норми і величезні штрафи, водії в усьому світі частенько переглядають повідомлення або стрічку новин на своєму смартфоні.

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У звіті говориться, що кожен 20-й опитаний відволікаються на свої смартфони 5-10% часу водіння. Ще десята частина водіїв витрачає на це близько 15-20% часу, а третину своєї уваги гаджетам приділяють 5% водіїв. Причому перший рядок займають водії, які майже половину часу керування транспортним засобом витрачають на СМС або повідомлення - їх виявилося близько 1%.

Ще в 2017 році американське Національне управління безпеки дорожнього руху встановило, що в аваріях, пов'язаних з неуважністю водіїв, загинули 3 166 людей, але частина експертів вважають, що число набагато вище. Причому незважаючи на те, що нові автомобілі, як правило, мають опцію гучного зв'язку і підтримку Apple CarPlay і Android Auto, під час руху більшість людей використовує телефони.

Особливо варто бути уважними на дорогах в свята, коли багато водіїв відправляють повідомлення з привітаннями або читають такі СМС. У звичайний будній день тільки 9,1% водіїв пишуть текстові повідомлення під час водіння, тоді як в період Різдвяних свят показник досягає позначки в 12,1%.

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