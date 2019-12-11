Согласно данным исследования, каждый из водителей пристально следит за дорогой только половину времени.

Отчет компании TrueMotion, создателя платформы для управления данными, используемой страховыми компаниями, отмечает, что, несмотря на законодательные нормы и огромные штрафы, водители во всем мире не упускают возможность просмотреть сообщения или ленту новостей на своем смартфоне.

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В отчете говорится, что 5-10% времени вождения отвлекаются на свои смартфоны каждый 20-й опрошенный, еще десятая часть водителей тратит на это около 15-20% времени, а треть своего внимания гаджетам уделяют 5% водителей. Причем первую строчку занимают водители, которые почти половину времени управления транспортным средством тратят на СМС или сообщение на смартфонах – их оказалось около 1%.

Еще в 2017 году американское Национальное управление безопасности дорожного движения установило, что в авариях, связанных с невнимательностью водителей, погибли 3166 человек, но часть экспертов считают, что число гораздо выше. Причем несмотря на то, что новые автомобили, как правило, имеют опцию громкой связи и поддержку Apple CarPlay и Android Auto, во время движения большинство людей использует телефоны.

Особенно стоит быть внимательными на дорогах в праздники, когда многие водители отправляют сообщения с поздравлениями или читают такие СМС. В обычный будний день только 9,1% водителей пишут текстовые сообщения во время вождения, тогда как в период Рождественских праздников показатель достигает отметки в 12,1%.

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