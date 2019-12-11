Кемпер на базе кей-кара имеет четыре спальных места. И это серийная модель, что выпускается в Японии.

Он носит название AZ-MAX k-ai, выпускается на базе Daihatsu Hijet, длина которого всего 3,4 метра. И это самый маленький из серийных автокемперов.

Смотрите также: SLRV Commander 8x8: двухэтажный дом на колесах имеет 6 одноместных кроватей и одну двуспальную

Несмотря на миниатюрные габариты, в автодоме помещаются четыре человека. В салоне установлен диван, который раскладывается в двуспальную кровать. На втором ярусе располагается выдвижной матрас еще для двух длюдей. Есть съемный столик, умывальник и бак с водой.

Автомобильчик оснащен автономной батареей для обогрева салона при выключенном моторе и нагрева воды. Крыша в моторхоуме поднимается, позволяя среднестатистическому японцу выпрямиться в полный рост.

Фото: AZ-MAX k-ai выпускается уже не первый год / az-max.co.jp

Daihatsu Hijet, а затем и AZ-MAX k-ai, оснащается 660-кубовым моторчиком мощностью в 46 лошадиных сил. Привод может быть передным или полным. Стоимость дома на колесах составляет около 25 тысяч долларов в эквиваленте – это примерно вдвое превышает базовую стоимость Hijet.

Также интересно: Kia Seltos выпал со второго этажа автосалона на другой Seltos