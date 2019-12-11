Кемпер на базі кей-кара має чотири спальних місця. І це серійна модель, що випускається в Японії.

Він носить назву AZ-MAX k-ai, випускається на базі Daihatsu Hijet, довжина якого усього 3,4 метри. І це найменший з серійних автокемперів.

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Попри мініатюрні габарити, в автобудинку поміщаються чотири людини. У салоні встановлений диван, який розкладається у двоспальне ліжко. На другому ярусі розташовується висувний матрац ще для двох длюдей. Є зйомний столик, рукомийник та бак з водою.



Автомобільчик оснащений автономною батареєю для обігріву салону при вимкненому моторі та нагріву води. Дах у моторхоумі підіймається, дозволяючи середньостатистичному японцю випростатись у повний зріст.

Фото: AZ-MAX k-ai випускається вже не перший рік / az-max.co.jp

Daihatsu Hijet, а відтак і AZ-MAX k-ai, оснащується 660-кубовим моторчиком потужністю у 46 кінських сил. Привід може бути передным або повним. Вартість будинку на колесах становить близько 25 тисяч доларів в еквіваленті – це приближно вдвічі перевищує базову вартість Hijet.

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