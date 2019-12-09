Австралійська компанія SLRV Expedition, що спеціалізується на будівництві автокемперів та будинків на колесах, представила своє останнє творіння – моторхоум для комортного життя в дорозі родини чи компанії з восьми осіб.

Фірма SLRV Expedition Vehicles з Австралії представила свій повнопривідний двоповерховий будинок на колесах, названий SLRV Commander MAN 8x8.

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Як і більшість автомобілів SLRV, він створений на базі вантажівки MAN, у даному випадку – MAN TGS 8x8. У розсувному кузові пересувного житла обладнали місце для комфортного перебування восьми людей. Другий поверх повністю зайнятий спальним відсіком, у якому обладнано 6 ліжок і ще залишається місце для непередбачених гостей. Крім ліжок, на другому поверсі є телевізор, під’єднаний до головного медіацентру машини, котрий має можливість виходу в Інтернет.

Фото: двоповерховий автобудинок SLRV Commander MAN 8x8 / SLRV

Нижня частина кемпера вміщує кухню з холодильником, мікрохвильовою пічкою та електроплитою, їдальню з великим столом, ванну кімнату з душовою кабіною, бойлер для нагрівання води, пральну машину та вбиральню. Також на перщому поверсі є моторизоване двоспальне ліжко, що опускається з даху над обіднім столом. Роздивитись моторхоум зсередини на 360-градусних фото можна за цим посиланням.



За бажанням клієнта, конфігурація кожного Commander 8x8 може змінюватись. Так, на другому поверсі можна обладнати лише одне велике ліжко, замість шести. Далі покупці зможуть докомплектувати машину різноманітним обладнанням, включаючи сонячні панелі на даху та літій-іонний акумулятор Mastervolt у днищі, дизельні генератори різної потужності тощо.



Точна стартова вартість моторизованого будинку не названа, однак зважаючи на те, що нова модель є наймасштабнішим творінням SLRV та враховуючи цінники на інші машини фірми, припущення австралійських журналістів про півтора мільйони в місцевій валюті (близько 1,03 млн доларів США або 24,3 млн гривень) видаються цілком реальними.

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