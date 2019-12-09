Австралийская компания SLRV Expedition, специализирующаяся на строительстве автокемперов и домов на колесах, представила свое последнее творение – моторхоум для комортной жизни в дороге семьи или компании из восьми человек.

Фирма SLRV Expedition Vehicles из Австралии представила свой полноприводный двухэтажный дом на колесах, названный SLRV Commander MAN 8x8.

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Как и большинство автомобилей SLRV, он создан на базе грузовика MAN, в данном случае – MAN TGS 8x8. В раздвижном кузове передвижного жилья оборудовали место для комфортного пребывания восьми человек. Второй этаж полностью занят спальным отсеком, в котором оборудовано 6 коек и еще остается место для непредвиденных гостей. Кроме кроватей, на втором этаже есть телевизор, подключенный к главному медиацентру машины, который имеет возможность выхода в Интернет.

Фото: двухэтажный дом на колесах SLRV Commander MAN 8x8 / SLRV

Нижняя часть кемпера вмещает кухню с холодильником, микроволновой печью и электроплитой, столовую с большим столом, ванную комнату с душевой кабиной, бойлером для нагрева воды, стиральной машиной и уборную. Также на первом этаже есть моторизованная двуспальная кровать, опускающаяся с крыши над обеденным столом. Рассмотреть моторхоум изнутри на 360-градусных фото можно по этой ссылке.

По желанию клиента, конфигурация каждого Commander 8x8 может меняться. Так, на втором этаже можно оборудовать только одну большую кровать, вместо шести. Дальше покупатели смогут докомплектовать машину разнообразным оборудованием, включая солнечные панели на крыше и литий-ионный аккумулятор Mastervolt в днище, дизельные генераторы различной мощности и тому подобное.

Точная стартовая стоимость моторизованного дома не названа, однако ввиду того, что новая модель является самым масштабным творением SLRV и учитывая ценники на другие машины фирмы, предположение австралийских журналистов о полутора миллионах в местной валюте (около 1,03 млн долларов США или 24,3 млн гривен) представляются вполне реальными.

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