В Києві справжні поліцейські затримали "фейкових". Останні розмалювали Ford Mustang в кольори національної поліції та їздили ним містом.

Обклеювати власний автомобіль символікою національної поліції заборонено. За таке порушення передбачена адміністративна відповідальність. Втім, молодика, який катався по Києву на такому авто затримали за… переховування від воєнкомату.

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Саме так завили співробітники поліції. На одного з хлопців одягли кайданки та повезли до відділку поліції. Очевидно, що саме там будуть з’ясовувати усі обставини справи. На водія “Мустангу” випишуть протокол про адміністративне порушення за незаконне використання кольорів поліції та мигалок.

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