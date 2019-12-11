24-річний Ілон вже мав проблеми з вікнами, та вирішував їх самотужки. Впорається і цього разу, переконана матуся мільярдера.

Світлина 24-річної давності показує Ілона Маска у віці 24 років, який самостійно міняє шибки на своєму старенькому BMW 320i 1978 року випуску. У такий спосіб мати вирішила підбадьорити сина, після провалу з вікнами на презентації Cybertruck.

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Куплений у 1993 році лише за 1400 доларів, BMW в кузові E21 був першим автомобілем Ілона Маска і потребував серйозних робіт, після покупки. Маючи вкрай обмежений бюджет, Маск усі відновлювальні роботи провів самотужки, використовуючи вживані деталі з розбірок. Рукастий хлопець навіть самостійно замінив стандартну чотириступеневу коробку передач, що вийшла з ладу, на новішу п’ятиступінчату.

Щодо вікна, то його розбили злодії, які полювали на автомобільні магнітоли. Незрозуміло, використовували вони для розбивання шибок сталеві кулі чи ні.



Вже через чотири роки, після того, як був зроблений цей знімок, Ілон Маск придбав собі легендарний McLaren F1, який він згодом розбив, намагаючись справити враження на співзасновника PayPal Пітера Тієла. Спорткар, на великий жаль для Маска, не був застрахований.

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