24-летний Илон уже имел проблемы с окнами и решал их самостоятельно. Справится и на этот раз, убеждена мама миллиардера.

Фотография 24-летней давности показывает Илона Маска в возрасте 24 лет, на которой он самостоятельно меняет стекла на своем стареньком BMW 320i 1978 выпуска. Таким образом мать решила подбодрить сына после провала с окнами на презентации Cybertruck.

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Купленный в 1993 году всего за 1 400 долларов, BMW в кузове E21 был первым автомобилем Илона Маска и требовал серьезных работ после покупки. Имея крайне ограниченный бюджет, Маск все восстановительные работы провел самостоятельно, используя применяемые детали с разборок. Рукастый парень даже самостоятельно заменил стандартную четырехступенчатую коробку передач, которая вышла из строя, на более новую пятиступенчатую.

Окно разбили воры, которые охотились на автомобильные магнитолы. Непонятно, использовали ли они для разбивания стекол стальные пули или нет.

Уже через четыре года после того, как был сделан этот снимок, Маск приобрел себе легендарный McLaren F1, который он впоследствии разбил, пытаясь произвести впечатление на соучредителя PayPal Питера Тиела. Спорткар, к большому сожалению для Маска, не был застрахован.

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