Ні на що не схожий кузов з ультраміцної сталі, розгін до сотні за 2,9 секунди, запас ходу до 800 км, здатність буксирувати причеп до 6,3 тонн і базова вартість у 40 тисяч доларів – усе, як обіцяв Ілон Маск і навіть краще.

Tesla нарешті оприлюднила свій електричний пікап Cybertruck сьогодні в Лос-Анджелесі. Автомобіль виявився незвичайним та надзвичайним у багатьох відношеннях. Ось на що чекали шанувальники марки довгих сім років.

Дизайн та функціональність Tesla Cybertruck

Ілон Маск попереджав про футуристичний вигляд, але навряд чи хтось був готовий до того, що виїхало на сцену. Після того, як теслівський Blade Runner постав у всій красі, стало зрозуміло, що Маск не жартував.

Лінії надзвичайно прості, однак не настільки, як в електричних пікапа та вантажівки Bollinger. За видимою простотою криється продумана функціональність. Пікап, замість кузова на рамі, використовує нову платформу з каркасною конструкцією, котра забезпечує автомобілю високу міцність.

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“Cybertruck побудований із зовнішньою оболонкою [кузовом], виготовленою для максимальної міцності та захисту пасажирів. Починаючи з майже непроникного екзоскелету, кожен компонент розроблений для високої міцності та витривалості, від ультра-жорсткої конструкції з нержавіючої сталі марки 30X до броньового скла” – повідомив засновник Tesla.

Фото: презентація Tesla Cybertruck / Teslarati, Electrek

Салон пікапа Cybertruck вміщує шістьох людей, а багажник має довжину майже у 2 метри. “Тесла” називає вантажний відсік “сховищем”, оскільки він оснащений кришкою з сонячними панелями.

Tesla Cybertruck оснащений адаптивною пневмопідвіскою, яка повинна сприяти стабільній роботі при різних навантаженнях. Як і інші моделі марки, пікап має функції автономного управління та фірмову систему Autopilot вже у базовій версії.

Технічні характеристики Tesla Cybertruck

Три версії Tesla Cybertruck будуть доступні з різними наборами акумуляторів та конфігураціями. Одномоторна версія початкового рівня має задній привід і запас ходу у 402 км, повнопривідне виконання з парою моторів має запас ходу у 483 км, а пікап з трьома електромоторами забезпечений акумулятором, що дозволяє долати до 805 кілометрів на одному заряді.

Фото: електричний пікап Tesla Cybertruck 2021 / Tesla

Топова тримоторна версія має заявлений показник прискорення з місця до 100 км/год за 2,9 секунди, а чверть милі пікап проїжджає за 10 секунд.

Ось повні характеристики кожної версії Tesla Cybertruck:

Ціна та доступність Tesla Cybertruck

Tesla одразу оголосила список цін на Cybertruck. Базова модель коштує від 39 900 доларів – набагато менше, ніж очікувалось. Дорожчі версії розпочинають свої цінники з цифр 49 900 та 69 900 доларів. Прийом замовлень вже розпочато. Першим з’явиться базовий одномоторний пікап, ввін вийде у 2021 році, а потужніші моделі доповнять лінійку вже у 2022 році.

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