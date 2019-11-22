Ни на что не похожий кузов с Ультрапрочное стали, разгон до сотни за 2,9 секунды, запас хода до 800 км, способность буксировать прицеп до 6,3 тонн и базовая стоимость в 40 000 долларов - все, как обещал Маск и даже лучше . Характеристики, цены, фото, видео, когда можно будет купить электрический пикап и все, что вихотилы о нем знать.

Tesla наконец обнародовала свой электрический пикап Cybertruck сегодня в Лос-Анджелесе. Автомобиль оказался необычным и удивительным во многих отношениях. Вот чего ждали поклонники марки долгих семь лет.

Дизайн и функциональность Tesla Cybertruck

Илон Маск предупреждал о футуристическом виде, но вряд ли кто-то был готов к тому, что выехало на сцену. После того, как тесловский Blade Runner предстал во всей красе, стало понятно, что Маск не шутил.

Линии чрезвычайно просты, однако не настолько, как у электрического пикапа и грузовика Bollinger. За видимой простотой кроется продуманная функциональность. Пикап, вместо кузова на раме, использует новую платформу с каркасной конструкцией, которая обеспечивает автомобилю высокую прочность.

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"Cybertruck построен с внешней оболочкой [кузовом], изготовленной для максимальной прочности и защиты пассажиров. Начиная с почти непроницаемого экзоскелета, каждый компонент разработан для высокой прочности и выносливости, от ультра-жесткой конструкции из нержавеющей стали марки 30X до броневого стекла", – сообщил основатель Tesla.

Фото: презентация Tesla Cybertruck / Teslarati, Electrek

Салон пикапа Cybertruck вмещает шесть человек, а багажник имеет длину почти в 2 метра. "Тесла" называет грузовой отсек "хранилищем", поскольку он оснащен крышкой с солнечными панелями.

Tesla Cybertruck оснащен адаптивной пневмоподвеской, которая должна способствовать стабильной работе при различных нагрузках. Как и другие модели марки, пикап имеет функции автономного управления и фирменную систему Autopilot уже в базовой версии.

Технические характеристики Tesla Cybertruck

Три версии Tesla Cybertruck будут доступны с различными наборами аккумуляторов и конфигурациями. Одномоторная версия начального уровня имеет задний привод и запас хода в 402 км, полноприводное исполнение с парой моторов имеет запас хода в 483 км, а пикап с тремя электромоторами обеспечен аккумулятором, позволяющим преодолевать до 805 километров на одном заряде.

Фото: электрический пикап Tesla Cybertruck 2021 / Tesla

Топовая трехмоторный версия имеет заявленный показатель ускорения с места до 100 км/ч за 2,9 секунды, а четверть мили пикап проезжает за 10 секунд.

Вот полные характеристики каждой версии Tesla Cybertruck:

Цена и доступность Tesla Cybertruck

Tesla сразу объявила список цен на Cybertruck. Базовая модель стоит от 39 900 долларов – гораздо меньше, чем ожидалось. Более дорогие версии начинают свои ценники с цифр 49 900 и 69 900 долларов. Прием заказов уже начат. Первым появится базовый одномоторный пикап, он выйдет в 2021 году, а более мощные модели дополнят линейку уже в 2022 году.

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