На автошоу в Пекине были представлены два новых электромобиля от BYD: Ocean-M и Denza Z9 GT. Хэтчбек имеет размеры, подобные Volkswagen Golf, а Z9 GT - это новый флагманский электрический седан премиального суббренда, принадлежащего BYD и Mercedes-Benz.

Новый BYD Ocean-M по габаритам больше существующих хэтчбеков бренда Seagull и Dolphin и имеет профиль, похожий на Volkswagen Golf.

Читайте также: BYD назвала новый пикап именем Shark

Во время презентация модели, автопроизводитель заявил, что электромобиль будет предлагаться по стартовой цене в 20 700 долларов и поступит в продажу в третьем квартале этого года.

Хэтчбек будет использовать аккумуляторные батареи C2B последнего поколения. Технические характеристики пока не раскрывают, однако известно, что модель будет иметь задний привод. BYD позиционирует будущую модель как конкурента Audi RS3 и Golf GTI.

Также интересно: BYD показала гибридного конкурента Toyota Corolla за $16 000

В то же время Denza Z9 GT – это конкурент премиальным седанам от Porsche и BMW. Седан имеет длину в 5180 мм, ширину - 1990 мм и высоту - 1500 мм, а потому он примерно такой же по размерам, как Porsche Panamera GTS.

Особенность новинки заключается в том, что она использует новую платформу для электромобилей BYD 3.0. Седан оснастили тремя электромоторами суммарной мощностью 1000 л.с., что позволяет Z9 GT достигать первой сотни менее чем за 3 секунды. Модель должна поступить в продажу до конца года.