На автошоу в Пекіні було презентовано два нові електромобілів від BYD: Ocean-M та Denza Z9 GT. Хетчбек має розміри, подібні до Volkswagen Golf, а Z9 GT – це новий флагманський електричний седан преміального суббренду, що належить BYD та Mercedes-Benz.

Новий BYD Ocean-M за габаритами більший за наявні хетчбеки бренду Seagull та Dolphin й має профіль, схожий на Volkswagen Golf.

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Під час презентація моделі, автовиробник заявив, що електромобіль пропонуватиметься за стартовою ціною в 20 700 доларів й надійде у продаж в третьому кварталі цього року.

Хетчбек використовуватиме акумуляторні батареї C2B останнього покоління. Технічні характеристики поки не розкривають, однак відомо, що модель матиме задній привід. BYD позиціонує майбутню модель як конкурента Audi RS3 та Golf GTI.

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Водночас Denza Z9 GT – це конкурент преміальним седанам від Porsche та BMW. Седан має довжину в 5180 мм, ширину - 1990 мм та висоту - 1500 мм, а тому він приблизно такий же за розмірами, як Porsche Panamera GTS.

Особливість новинки полягає в тому, що вона використовує нову платформу для електромобілів BYD 3.0. Седан оснастили трьома електромоторами сумарною потужністю 1000 к.с., що дозволяє Z9 GT досягати першої сотні менше ніж за 3 секунди. Модель має надійти в продаж до кінця року.