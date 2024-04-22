Компанія підтвердила назву моделі напередодні її офіційної презентації на Пекінському автосалоні. Відомо, що новинка є плагін-гібридом й стане головним конкурентом Ford Ranger PHEV.

Китайський автовиробник також заявив, що авто обладнане новою системою DMO (дворежимний позашляховий режим), яка, як стверджує компанія, суттєво покращує позашляхові можливості BYD Shark.

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Точні технічні характеристики ще невідомі. Очікується, що автомобіль матиме повний привід в базовій версії, і потужність, яка буде відповідати показникам конкурентів з класичними ДВЗ.

Існуюча архітектура DM-i PHEV від BYD використовується в позашляховику Seal U, який оснащено 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 106 к.с., електродвигуном потужністю 194 к.с. та акумуляторною батареєю ємністю 18,3 кВт-год.

Цілком можливо, що подібну силову установку отримає Shark. Раніше шпигуни помічали авто в камуфляжі. Модель має світлову смугу, подібну на ту, що має його конкурент - Ford Ranger PHEV.

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Очікується, що всередині він матиме 15,6-дюймовий екран, що встановлюється на BYD Atto 3, Dolphin та Seal й може обертатися для відображення в портретній або альбомній орієнтації. Відомо, що новий BYD Shark презентують наступного тижня в рамках Пекінського автосалону. Подейкують, що в Європі позашляховик почне продаватись лише в наступному році.