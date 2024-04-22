Компания подтвердила название модели накануне ее официальной презентации на Пекинском автосалоне. Известно, что новинка является плагин-гибридом и станет главным конкурентом Ford Ranger PHEV.

Китайский автопроизводитель также заявил, что авто оборудовано новой системой DMO (двухрежимный внедорожный режим), которая, как утверждает компания, существенно улучшает внедорожные возможности BYD Shark.

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Точные технические характеристики еще неизвестны. Ожидается, что автомобиль будет иметь полный привод в базовой версии, и мощность, которая будет соответствовать показателям конкурентов с классическими ДВС.

Существующая архитектура DM-i PHEV от BYD используется во внедорожнике Seal U, который оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 106 л.с., электродвигателем мощностью 194 л.с. и аккумуляторной батареей емкостью 18,3 кВт-ч.

Вполне возможно, что подобную силовую установку получит Shark. Ранее шпионы замечали авто в камуфляже. Модель имеет световую полосу, подобную той, что имеет его конкурент - Ford Ranger PHEV.

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Ожидается, что внутри он будет иметь 15,6-дюймовый экран, устанавливаемый на BYD Atto 3, Dolphin и Seal и может вращаться для отображения в портретной или альбомной ориентации. Известно, что новый BYD Shark презентуют на следующей неделе в рамках Пекинского автосалона. Поговаривают, что в Европе внедорожник начнет продаваться только в следующем году.