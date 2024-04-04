Китайский бренд BYD планирует представить первый собственный среднеразмерный электрический пикап в конце этого года, однако изображения прототипа уже появились в сети.

Компания планирует расширять свою популярность и узнаваемость на мировых рынках, после того, как BYD стал лидером по продажам электромобилей в мире в 2023 году, обойдя Tesla.

Читайте также: Китайский BYD опередил Tesla в продажах

Хотя Tesla вернула себе лидерство после первого квартала 2024 года, BYD все еще планирует получить 50% рынка электромобилей в Китае, запустить производство в Таиланде и представить несколько новых моделей.

Некоторые из них, в частности новый пикап, должны быть представлены в Европе. Изображением новинки поделились коллеги из CnEVPost. Сообщается, что компания намерена продавать его по всему миру, а сам пикап больше нового Toyota Hilux.

Также интересно: Китайский BYD привозит автомобили к потребителям поврежденными

Поговаривают, что пикап презентуют под новым брендом BYD "F", который также известен как Formula Bao и Fang Cheng Bao. Точные характеристики модели пока не известны.

Интересно, что в Китае пикапы классифицируют как легкие грузовики и правительство наложило на этот класс несколько существенных ограничений. Поэтому, возможно, это стало еще одной из причин, почему компания решила продавать его на других мировых рынках.

Читайте также: Geely и BYD разработали системы PHEV с общим запасом хода в 2000 км

Конкурентом пикапа от BYD можно считать модель Radar RD6, разработанную компанией Geely. Модель продается с 2022 года и, что показательно, Geely также не занималась маркетингом авто в Китае, а сосредоточилась на продажах RD6 на мировых рынках, наладив в прошлом году производство автомобиля в Лаосе.