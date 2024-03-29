Компания BYD готовит плагин-гибридную модель Qin L, которая будет оснащена гибридной системой пятого поколения под названием DM. В то же время компания Geely представила новую генерацию системы Thor и оба автопроизводителя утверждают, что теперь их плагины способны преодолеть до 2000 км при условии полного заряда батареи и бака топлива.

Председатель BYD заявил, что разработка технологии уже на финальном этапе и она будет представлена в мае. Сообщается, что инженерам удалось снизить расход до 2,9 литра на 100 километров.

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Однако, показатель расходов существенно зависят от размеров автомобиля, а потому BYD Qin L, который первым получит эту систему, будет иметь более высокий расход топлива. Компания Geely сообщила, что их систему Thor внедрят до конца этого года и она будет иметь аналогичные показатели запаса хода и расхода топлива.

Geely Galaxy L7, который поставляется с текущей системой Geely Thor 8848

Последнего удалось достичь благодаря новому бензиновому мотору, который, как сообщается, станет наиболее тепло эффективным двигателем за всю историю производства с эффективностью 46%. Сейчас актуальная гибридная система Geely Thor 8848 предлагается с двигателем, эффективность которого составляет 44%.

Ожидается, что Geely внедрит новую гибридную установку в новой модели Galaxy. Ранее сообщалось, что компания готовится представить три новые модели: компактный электро кроссовер E5, больший электрический кроссовер и PHEV. Последний может получить название Galaxy L5 и ценник в 27 000 долларов.

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Цифры о запасе хода в 2000 км действительно впечатляют, однако, автопроизводители пока не предоставили никакого подтверждения этому. К тому же цикл CLTC, по которому вычисляют диапазон в Китае, ориентирован на медленную городскую езду, а потому реальный показатель может оказаться значительно ниже.