The Wall Street Journal пишет о сложностях, с которыми пришлось столкнуться китайской марке BYD - мировому лидеру по производству электрифицированных автомобилей.

Журналисты WSJ пишут о поцарапанных автомобилях для японского рынка, плесень в машинах и жалобы на отслаивающийся пластик. Кроме того, некоторые электромобили и гибриды нуждаются в ремонте после транспортировки по морю.

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Впрочем, в СМИ признают: пока что проблемы, в подавляющем большинстве случаев, связаны с логистикой и хранением, а не с производственными дефектами. Относительно повреждений при транспортировке, то китайский автогигант – единственная автомобильная компания в мире, которая инвестировала средства в приобретение собственного флота, чтобы гарантированно решить, в том числе и этот вопрос.

Из-за проблем с перевозками возникали и другие сложности. Например, плесень периодически образуется на автомобилях, которые долго хранятся в портах при высокой влажности, но в большинстве случаев клиенты об этом не догадываются, ведь предпродажная подготовка включает специальную обработку.

В конце февраля китайский ролкер BYD Explorer No.1 совершил свой первый рейс и привез в немецкий порт Бремерхафен 3000 электромобилей BYD. Всего таких судов будет восемь. Каждое из них рассчитано на перевозку 7700 автомобилей.

Руководитель BYD признал наличие проблем и эмоционально отреагировал на них. Мол, получить поцарапанную машину – это все равно, что "пойти в приличный ресторан и обнаружить, что на тарелке есть сколы".

Сейчас продажи BYD в Европе ниже ожидаемых: на складах производителя с прошлого года задержались около 10 тысяч машин. Сейчас приоритетной задачей китайского автогиганта является налаживание логистики и жесткий контроль качества.

Напомним, что англичане не могут справиться с ремонтом китайских авто.