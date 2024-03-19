The Wall Street Journal пише про складнощі, з якими довелося зіткнутися китайській марці BYD – світовому лідеру з виробництва електрифікованих автомобілів.

Журналісти WSJ пишуть про подряпані автомобілі для японського ринку, плісняву в машинах і скарги на пластик, що відшаровується. Крім того, деякі електромобілі та гібриди потребують ремонту після транспортування морем.

Читайте також: BYD демпінгує на ринку електромобілів з цінами від 9 700 доларів США

Втім, у ЗМІ визнають: поки що проблеми, у переважній більшості випадків, пов’язані з логістикою та зберіганням, а не з виробничими дефектами. Щодо пошкоджень при транспортуванні, то китайський автогігант – єдина автомобільна компанія у світі? яка інвестувала кошти у придбання власного флоту, аби гарантовано вирішити у тому числі й це питання.

Через проблеми з перевезеннями виникали й інші складнощі. Наприклад, пліснява періодично утворюється на автомобілях, які довго зберігаються в портах при високій вологості, але у більшості випадків клієнти про це не здогадуються, адже передпродажна підготовка включає спеціальну обробку.

В кінці лютого китайський ролкер BYD Explorer No.1 здійснив свій перший рейс і привіз до німецького порту Бремерхафен 3000 електромобілів BYD. Всього таких суден буде вісім. Кожне з них розраховане на перевезення 7700 автомобілів.

Керівник BYD визнав наявність проблем та емоційно відреагував на них. Мовляв, отримати подряпану машину – це все одно, що «піти в пристойний ресторан і виявити, що на тарілці є сколи».

Зараз продажі BYD у Європі нижчі за очікувані: на складах виробника з минулого року затрималися близько 10 тисяч машин. Наразі пріоритетним завданням китайського автогіганта є налагодження логістики та жорсткий контроль якості.

Нагадаємо, що англійці не можуть впоратись з ремонтом китайських авто.