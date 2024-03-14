Китайський виробник автомобілів BYD показав електричний кросовер e2 Honor Edition за ціною нижче 13 000 доларів США, а на інші ще суттєвіше знизив ціни. Щоправда, поки що на внутрішньому ринку.

Рішучий наступ BYD на техніку з двигунами внутрішнього згорання готувався давно і цілеспрямовано. В лютому виробник закинув пробний камінь у вигляді нового Qin Plus EV, ціна якого починається приблизно від 15 000 доларів.

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З того часу BYD запровадив нове зниження цін на кілька своїх бестселерів. Продовження бачимо у випущеному новому Dolphin EV Honor Edition за ціною від 13 900 доларів.

Однак і це не межа. Найдешевший електромобіль BYD, Seagull (Dolphin mini), тепер ще доступніший за ціною від 9 700 доларів. Тепер BYD запускає ще один доступний електромобіль Honor Edition.

Черговий етап "визвольної боротьби" проти автомобілів з ДВЗ продовжила нинішня модель Honor Edition e2. Вона пропонується у двох комплектаціях (комфорт і люкс) з "разючою" стартовою ціною 12 400 доларів, що на 1500 доларів дешевше попередниці.

Новий e2 від BYD (на фото вгорі) побудований на платформі 3.0 з електричною силовою установкою 8-в-1. Він також живиться від батареї Blade від BYD із вбудованою тепловою помпою і можливістю швидкої зарядки. Електричний кросовер за $12 400 має кілька оновлень дизайну, включаючи закриту передню решітку, витончені фари та додаткові повітрозабірники.

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При довжині 4260 мм, ширині 1760 мм і висоті 1530 мм новий BYD e2 приблизно такий же, як Volvo EX30 (4233 х 1869 x 1555 мм).

З мінімалістичним дизайном інтер’єру e2 пропонується з новим 10,1-дюймовим екраном у комплектації Comfort або 12,8-дюймовим екраном у моделі Luxury. Обидві моделі оснащені 8,8-дюймовим дисплеєм водія.

Виробник досягає дешевизни завдяки тому, що майже всі компоненти автомобіля виготовляє власними силами.

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З’явилася інформація про скору появу у BYD нової електричної платформи 4.0, яка ще більше скоротить витрати на електромобілі. Тим самим китайський виробник вже відбирає частку ринку в автовиробників у ключових закордонних регіонах. Компанія "тільки починає працювати в Європі" і планує потроїти свою частку ринку до 2025 року.