Перше місце традиційно утримує китайська версія VW ID.4, однак на другому місці - несподівано BYD Song Plus.

У січні українці придбали 5,6 тисячі нових та вживаних електромобілів. Це на 172,2% більше, ніж у січні минулого 2023 року, та на 9,1% менше, ніж було у грудні-2023, порахували експерти Інституту досліджень авторинку. І якщо на ринку вживаних “електричок” ситуація більш-менш стабільна, то в сегменті нових є сенсації.

Новими куплено 16,1% електричних машин (898 шт.), тобто на 188 більше, ніж вдалося реалізувати місяцем раніше. Це історичний максимум для нових електроавто і вже складає 20% всього ринку нових легковиків в Україні.

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Топ нових електромобілів

Перше місце за підсумками січня залишається у Volkswagen ID.4 (296 шт.), з впевненою кількісною перевагою над усіма іншими учасниками рейтингу.

Однак друге місце вперше дісталося повністю китайському авто – BYD Song Plus. Так, у нього значно скромніший результат — всього таких зареєстрували 88 штук, однак це не лише друге місце серед електромобілів, але й сьоме – у рейтингу продажів всіх нових легковиків за січень. Одразу за ним – ще один електромобіль, який виробляють у КНР, хоча й з японським брендом – Honda e:NS1 (86 шт.). Він зайняв восьме місце у загальному рейтингу нових авто за січень. Четвертий — ще один електричний кросовер (і знову китайського походження) Toyota bZ4x (39 шт.).

П’яте місце в моделі, про яку варто згадати окремо — адже на ринку вона порівняно недавно, і позиціонується як наступник Leaf. Зважаючи на те, що Nissan Ariya належить до сегменту SUV, його ціна буде вищою, ніж у хетчбека, однак вона десь на рівні VW ID.4. Чи йому вдасться повторити шалений успіх (принаймні — на українському авторинку) свого «старшого брата» – побачимо, однак вже зараз у нього доволі непогані результати, як для початківця — 53 перших реєстрації.



Найпопулярніші нові електромобілі у січні 2024 року

Вживані електромобілі

Торги вживаними електромобілями уже не рекордні, і навіть є кілька місяців у минулому, де обсяги бували вищими. Більш ніж половина загальних угод з електроавто припадає на вперше завезені з-за кордону (50,8%, 2824 шт.).

На внутрішньому ринку уклали 1841 угоду купівлі-продажу вживаних електромобілів, що складає частку у розмірі 33,1% (1841 шт.).

Загальна електромобілізація в Україні

Станом на початок 2024 року, загальний парк автомобільної техніки з електричними двигунами складає 89 645 шт., зареєстрованих в Україні (за винятком знятих з обліку у зв’язку з вибракуванням та вивезенням за кордон): 87 390 легкових, 2 250 вантажних та 5 автобусів, підрахували в Інституті досліджень авторинку.