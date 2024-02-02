Ринок нових авто в Україні дещо виріс, але за рахунок збільшення попиту серед населення. Підприємства та державні установи купували нові автомобілі переважно наприкінці року.

Динаміка ринку нових авто

У січні українці придбали 4,7 тисячі нових легковиків. Це на 14,5% менше, ніж у грудні 2023 року, але на 35,9% більше, ніж у січні-2023. Фактично, такий стан справ можна назвати істотним просіданням – наразі ринок нових авто кволий, але ще подає ознаки життя. Здебільшого завдяки незалежним дилерам, стверджують експерти Інституту досліджень авторинку.

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Динаміка продажів нових легкових автомобілів в Україні, січень-2023 - січень-2024

Більшість нових легковиків у січні (94,1%, 4 440 штук) були імпортовані з-за кордону. Частка легковиків, виготовлених в Україні методом великовузлового складання або переобладнаних з імпортних машинокомплектів істотно зменшилася, й склала 5,9% (280 шт.).

Покупцями нових авто переважно були фізичні особи (64,6%, 3 048 шт.), натомість юридичні особи придбали 1 672 автомобілі (35,4%). Для порівняння: загалом у 2023 році частка покупців-фірм склала 33,5%, тобто у січні юридичні особи купували нові легковики у звиклих обсягах, однак менш активно, ніж наприкінці року, коли частка юридичних осіб сягнула 43,2%.

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Найпопулярніші нові легковики

Найчастіше у січні, як і у попередні місяці, покупці нових легковиків обирали Toyota (769 шт., 16,3%). Друге місце у Volkswagen (514 шт., 10,9%).

На третій позиції, з невеликим відривом, Renault (498 шт., 10,6%), за яким Skoda (326 шт., 6,9%). Замикає першу п’ятірку Nissan з результатом 276 авто та часткою 4,2%.



Топ-20 найпопулярніших марок нових легковиків у січні 2024 року

Першу позицію у рейтингу нових авто знову посів Renault Duster (412 шт.), у звичайному виконанні для загального ринку. Однойменна модель ще раз буде серед наймасовіших нових легковиків січня, на 11 позиції, але уже у виконанні спецавтомобіля для потреб поліції (за сумарною кількістю від різних підприємств, які переобладнували цей кросовер).

Друге місце за електричним кросовером Volkswagen ID.4 (296 шт.), після якого з незначною різницею у кількості Toyota RAV4 (288 шт.). На четвертій сходинці — Skoda Scala (127 шт.), п’яте у Mazda CX-5 (109 шт.).

Варто зазначити, що цього разу до Топ-20 потрапило вкрай мало автомобілів місцевого виробництва — зазвичай їх більше, наразі ж серед спеціалізованих (і переобладнаних українським підприємством) лише «Дастер» для потреб поліції.



Топ-20 найпопулярніших моделей нових легковиків у січні 2024 року



Серед нових легковиків, виготовлених або переобладнаних в Україні та зареєстрованих у січні, найпопулярнішим виявився кросовер Skoda Kodiaq (71 шт.), які виготовляють на закарпатському заводі «Єврокар», Renault Duster для потреб поліції (37 шт.) який отримав новий індекс ГАС-801RDS, та ще один варіант того ж "Дастера" для поліції, з індексом СКС-RDS02 (31 шт.).

Нагадаємо, що парламентський комітет підтримав законопроєкт про розмитнення у "Дії".