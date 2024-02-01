В перший місяць року українці придбали майже 4,4 тис. нових легкових авто.

Впродовж січня 2024 року в Україні було реалізовано близько 4,4 тис. нових легковиків, повідомляє Укравтопром. Це на 47% більше ніж торік.

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Від показника довоєнного січня 2021 року, платоспроможний попит на нові легковики відстає на 24%. А майже аналогічний обсяг продажів січневий ринок демонстрував у 2017 році.

З найкращим результатом закінчила місяць японська марка Toyota - 764 авто. Відносно січня 2023 року реалізація нових Тойот в Україні збільшилась на 31%. Другою за популярністю маркою стала Renault - 504 од. Отже, французька марка покращила свій минулорічний показник у 2,6 раза. Третє місце в рейтингу у Volkswagen – 476 од. (+133%). На четвертому місці Skoda - 312 од. (+33%). Замикає п'ятірку лідерів січня Nissan з результатом 188 авто, що у 4,6 раза більше, ніж торік.

Також до ТОП – 10 місяця увійшли: Hyundai – 177 од. (+11%); Suzuki – 160 од. (-13%); Peugeot – 159 од. (+657%); Lexus – 151 од. (+66%); Mazda – 149 од. (+54%).

Бестселером січня 2024 року став кросовер Renault Duster, який знайшов 479 покупців.