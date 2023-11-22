Продажі легкових автомобілів китайських брендів зросли на 22,2 відсотка у січні-жовтні 2023 року.

За підсумками перших десяти місяців 2023 року продажі легкових автомобілів китайських марок зросли на 22,2 відсотка у річному обчисленні майже до 11,43 млн од., повідомляє агентство Синьхуа.

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За даними Китайської асоціації автовиробників, ринкова частка таких автомобілів за вказаний період досягла 55,3 відсотка, що на 6,6 в.п. вище, ніж за аналогічний період 2022 року. Лише у жовтні в Китаї було продано близько 1,49 млн легкових автомобілів китайських марок, що на 25,1 відсотка більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Згідно з офіційними даними, минулого місяця частка продажів легкових автомобілів китайських марок у загальному обсязі країни склала 59,7 відсотка, що на 6,6 в.п. більше, ніж рік тому.