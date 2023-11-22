Продажи легковых автомобилей китайских брендов выросли на 22,2 процента в январе-октябре 2023 года.

По итогам первых десяти месяцев 2023 года продажи легковых автомобилей китайских марок выросли на 22,2 процента в годовом исчислении почти до 11,43 млн единиц, сообщает агентство Синьхуа.

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По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, рыночная доля таких автомобилей внутри китая за указанный период достигла 55,3 процента, что на 6,6 п.п. выше, чем за аналогичный период 2022 года. Только в октябре в Китае было продано около 1,49 млн легковых автомобилей китайских марок, что на 25,1 процента больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно официальным данным, в прошлом месяце доля продаж легковых автомобилей китайских марок в общем объеме страны составила 59,7 процента, что на 6,6 п.п. больше, чем год назад.