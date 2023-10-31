Три китайских электромобиля разных классов прошли краш-тесты по методике EuroNCAP. Все авто получили самую высокую оценку в 5 звезд.

Организация EuroNCAP провела новую серию краш-тестов. В этот раз в лабораторных условиях опробовали безопасность и китайских авто, причем они себя очень неплохо показали. Об этом сообщается на сайте организации.

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Краш-тесты EuroNCAP прошли три китайских электрокара разных ценовых сегментов, причем все они получили максимальную оценку в 5 звезд и опровергли слухи об опасности авто из Китая.

Примечательно, что лучше проявил себя бюджетный электромобиль BYD Dolphin. Его оценка – 89% за защиту взрослых пассажиров, 87% – за детей, 85% – за безопасность для пешеходов и 79% – за устройства безопасности. Под угрозой только грудная клетка водителя во время лобового удара.

Большой электрокар BYD Seal также заработал 89% за безопасность взрослых и 87% за детей. Защиту пешеходов оценили в 82%, а электронных "помощников" - в 76%.

Новый Xpeng P7 выступил несколько хуже, но все равно получил пятерку. Защиту взрослых оценили в 87%, а детей в 81%. За безопасность пешеходов авто получило 81%, а за электронные системы – 78%.