Об этом сообщило Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло крупную китайскую частную автомобилестроительную компанию Great Wall Motor в перечень международных спонсоров войны. Причиной послужило нежелание компании выходить с российского рынка и планы по дальнейшему расширению бизнеса в государстве-террористке.

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Great Wall Motor является восьмым по величине производителем автомобилей в Китае. Владельцем является китайский миллиардер Вэй Цзяньцзюнь (Wei Jianjun), которому принадлежат 55,78% акций Great Wall Motor. Компания производит и продает автомобили под своими брендами, такими как GWM, Haval, WEY, TANK, POER, ORA.

В Украине компания присутствует официальным дистрибьютором ООО "Новая энергия Украины" и имеет 25 дилеров.

После полномасштабного российского военного вторжения в Украину многие международные компании решили покинуть российский рынок, в то время как Great Wall Motor заявляет, что не имеет ближайших планов выхода из России и рассматривает долгосрочную перспективу своих инвестиций в этот рынок в размере более 3 миллиардов юаней (472 млн долл. США), заявил секретарь правления Great Wall Сюй Хуэй.

По состоянию на 2023 год для Great Wall Россия является крупнейшим рынком сбыта за пределами Китая. В прошлом году на РФ пришлось около 30% доходов Great Wall за рубежом.

Так, в 2019 году был введен в эксплуатацию первый зарубежный завод компании по полноценному производству автомобилей в российском городе Тула. На российском заводе HAVAL выпускаются кроссоверы HAVAL F7 и HAVAL F7x, HAVAL JOLION и рамный внедорожник HAVAL H9.

В 2022 году компания Great Wall Motor представила на российский рынок новый бренд Tank и планирует привезти пикап Poer KingKong, а в 2023 году на рынок России выйдут внедорожники модели T300 и Т500.

Сейчас в России действуют 115 дилерских центров Great Wall Motor.

По результатам 2022 года концерн Great Wall Motor демонстрирует рекордные показатели выручки и зарубежных продаж, а также значительный рост прибыли. Это все стало возможным в том числе благодаря российскому рынку, из которого вышли многие конкуренты компании.

В отчетности концерна отмечается, что выручка в России в 2021 году составила 4,973 млрд юаней (около $780 млн), что в два раза больше по сравнению с 2020 годом – 2,2 млрд юаней.

По результатам 2022 года на авторынке России завод «Хавейл Мотор Мануфекчуринг Рус» занимает второе место по объему чистой прибыли – $340 млн.

В 2023 году Great Wall Motor намерена увеличить продажу своей продукции на 50,9% - до 1,6 млн. единиц, ну а планы 50-процентного наращивания выпуска и реализации готовой продукции должны пропорционально "откликнуться" и в России.

Таким образом, Great Wall Motor продолжает платить значительные налоги в бюджет страны-агрессора, активно поддерживать ее экономику и, соответственно, спонсировать войну против Украины. Никаких попыток осудить вторжение России в Украину от руководства компании не было.

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Внесение в перечень международных спонсоров войны является мощным репутационным инструментом. Все включенные в список компании вносятся в базу данных World-Check, которая осуществляет учет лиц и организаций с повышенным риском и используется во всем мире для выявления и управления финансовыми, регуляторными и репутационными рисками. Взаимодействие с базой World-Check помогает защищать международный финансовый сектор от спонсоров российской войны, сотрудничество с которыми опасно для социально ответственного бизнеса.

Роль НАПК в санкционной политике определена в Дорожной карте индивидуальных санкций, разработанной Стэнфордской международной рабочей группой по российским санкциям.

Напомним, что Рабочая группа представила новый план действий по усилению санкций против России. НАПК продолжит свою работу по направлению индивидуальных санкций против россиян, виновных в войне.