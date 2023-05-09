Про це повідомило Національне агенство з питань запобігання корупції України.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло велику китайську приватну автомобілебудівну компанію Great Wall Motor до переліку міжнародних спонсорів війни. Причиною стало небажання компанії виходити з російського ринку та плани з подальшого розширення бізнесу у державі-терористці.

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Great Wall Motor є восьмим за величиною виробником автомобілів у Китаї. Власником є китайський мільярдер Вей Цзяньцзюнь (Wei Jianjun), якому належать 55,78% акцій Great Wall Motor. Компанія виробляє та продає автомобілі під власними брендами, такими як GWM, Haval, WEY, TANK, POER, ORA.

В Україні компанія присутня офіційним дистриб'ютором ТОВ “Нова енергія України” та має 25 дилерів.

Після повномасштабного російського військового вторгнення в Україну багато міжнародних компаній вирішили залишити російський ринок, натомість Great Wall Motor заявляє, що не має найближчих планів виходу з росії та розглядає довгострокову перспективу своїх інвестицій у цей ринок в розмірі понад 3 мільярди юанів (472 млн дол. США), про це заявив секретар правління Great Wall Сюй Хуей.

Станом на 2023 рік для Great Wall росія є найбільшим ринком збуту за межами Китаю. Минулого року на рф припало близько 30% доходів Great Wall за кордоном.

Так, у 2019 році було введено в експлуатацію перший закордонний завод компанії із повноцінного виробництва автомобілів у російському місті Тула. На російському заводі HAVAL випускаються кросовери HAVAL F7 та HAVAL F7x, HAVAL JOLION та рамний позашляховик HAVAL H9.

У 2022 році компанія Great Wall Motor презентувала на російський ринок новий бренд Tank та планує привезти пікап Poer KingKong, а у 2023 року на ринок Росії вийдуть позашляховики моделі T300 та Т500.

Зараз в рф діють 115 дилерських центрів Great Wall Motor.

За результатами 2022 року концерн Great Wall Motor демонструє рекордні показники виручки та зарубіжних продажів, а також значне зростання прибутку. Це все стало можливим у тому числі завдяки російському ринку, з якого повиходило багато конкурентів компанії.

У звітності концерну зазначається, що виторг у рф в 2021 році склав 4,973 млрд юанів (близько $780 млн), що у два рази більше порівняно з 2020 роком – 2,2 млрд юанів.

За результатами 2022 року на авторинку росії завод «Хавейл Мотор Мануфекчурінг Рус» посідає друге місце за обсягом чистого прибутку – $340 млн.

У 2023 році Great Wall Motor має намір збільшити продаж своєї продукції на 50,9% — до 1,6 млн. одиниць, ну а плани 50-відсоткового нарощування випуску та реалізації готової продукції повинні пропорційно «відгукнутися» і в росії.

Таким чином, Great Wall Motor продовжує сплачувати значні податки до бюджету країни-агресорки, активно підтримувати її економіку і, відповідно, спонсорувати війну проти України. Жодних спроб засудити вторгнення росії в Україну від керівництва компанії не було.

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Внесення до переліку міжнародних спонсорів війни є потужним репутаційним інструментом. Усі включені до переліку компанії вносяться до бази даних World-Check, що здійснює облік осіб і організацій із підвищеним ризиком та використовується в усьому світі для виявлення та управління фінансовими, регуляторними та репутаційними ризиками. Взаємодія із базою World-Check допомагає захищати міжнародний фінансовий сектор від спонсорів російської війни, співпраця з якими є небезпечною для соціально відповідального бізнесу.

Роль НАЗК у санкційній політиці визначена в Дорожній карті індивідуальних санкцій, розробленій Стенфордською міжнародною робочою групою з російських санкцій.

Нагадаємо, що Робоча група представила новий план дій щодо посилення санкцій проти росії. НАЗК продовжить свою роботу за напрямком індивідуальних санкцій проти росіян, винних у війні.