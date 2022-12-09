Вихід переважної більшості світових автовиробників з російського ринку відкрив дорогу китайцям. Наразі вони вже займають левову частку ринку.

Лише 14 брендів із 60 залишилися на російському автомобільному ринку до кінця 2022 року, три з них російські, а решта – китайські. Про це йдеться у листі асоціації "Російські автомобільні дилери" на адресу дилерів китайських брендів.

Читайте також: Infiniti оголосила про вихід з російського ринку

"На сьогодні на нашому авторинку нових автомобілів залишилося працювати з 60 брендів (на початок 2022 року - ред.) тільки 14. З них три бренди - вітчизняні. Lada, ГАЗ, УАЗ. Решта - китайські: Chery, Geely, Haval, Jac, Faw, Dongfeng, Changan, Exeed, Gac, Foton, Omoda", - заявили в асоціації.

"З точки зору національного міксу російський авторинок уже китайський на 78 відсотків", - йдеться в листі.

Наразі майже всі європейські, американські та корейські бренди призупинили постачання автомобілів до Росії.

Китайські бренди становлять майже третину автомобільного ринку Росії – цей сектор більше, ніж будь-який інший, демонструє зростаюче значення Китаю для економіки РФ після відходу західних компаній.