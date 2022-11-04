Преміальний бренд Nissan'у пішов після того, як материнська компанія остаточно покинула ринок.

Прес-служба компанії Infiniti надіслала лаконічний лист, у якому тепло попрощалася із російським ринком за допомогою японської мудрості. «Якщо проблема має рішення, то перестаньте хвилюватися, а якщо рішення немає, хвилюватися немає сенсу».

Читайте також: Infiniti покидає чемпіонат Формула 1

Фахівці відзначили, що прийняття ситуації є одним з основних стовпів національної культури Країни сонця, що сходить. Компанія продавала автомобілі у Росії понад 15 років.

Наприкінці жовтня в російському Мінпромторгу повідомили, що зі списку автомобільних марок, що ввозяться в Росію за паралельним імпортом, можуть прибрати компанію Nissan. Однак це може статися, якщо в країні налагодять післяпродажне обслуговування японських машин.