Протягом десяти років японці були титульними спонсорами Red Bull та технічно підтримували Renault. У нову декаду компанія вирішила увійти без фінансових тягарів.

Цей крок дозволить японському автовиробнику зосередити свої зусилля та ресурси на боротьбі з конкурентами преміум-класу та електрифікації своєї лінійки моделей.

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З 2011 року Infiniti виступала комерційним спонсором Red Bull, а потім була підвищена до титульного спонсора. У 2016 році японський автовиробник став ще активнішим у Формулі 1, ставши технічним партнером команди Renault DP World F1 та допомагаючи спільній розробці системи відновлення енергії (ERS).

“Зараз саме час для нас сконцентрувати наші ресурси та всі знання, отримані завдяки нашій діяльності у Формула 1, у дослідженнях та розробці наших нових технологій та майбутніх силових агрегатів”.

У співпраці з Renault F1, компанія Infiniti створила прототип Q60 Project Black S, оснащений системою ERS, натхненною F1. Заснований на моделі Q60 Red Sport 400, Project Black S оснащений двома системами збору енергії, акумуляторною батареєю потужністю 4,4 кВт-год, електронними турбінами та електричним двигуном, інтегрованим у задню вісь. Подвійний гібрид на основі 3-літрового V6 показував потужність у 563 к.с. і здатність прискорюватись до 100 км/год менш ніж за чотири секунди.

Фото: концепт Infiniti Q60 Project Black S / Infiniti

Зміни в політиці, щодо автоспорту, відбуваються у всьому концерні Rennault-Nissan. Так команда Renault F1 у наступному сезоні виступатиме під новою назвою – Alpine F1.