В течение десяти лет японцы были титульными спонсорами Red Bull и технически поддерживали Renault. В новую декаду компания решила войти без финансовых тяжестей.

Этот шаг позволит японскому автопроизводителю сосредоточить свои усилия и ресурсы на борьбе с конкурентами премиум-класса и электрификации своей линейки моделей.

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С 2011 года Infiniti выступала коммерческим спонсором Red Bull, а затем была повышена до титульного спонсора. В 2016 году японский автопроизводитель стал еще более активным в Формуле 1, став техническим партнером команды Renault DP World F1 и помогая совместной разработке системы восстановления энергии (ERS).

“Сейчас самое время для нас сконцентрировать наши ресурсы и все знания, полученные благодаря нашей деятельности в Формула 1, в исследованиях и разработке наших новых технологий и будущих силовых агрегатов”.

В сотрудничестве с Renault F1 компания Infiniti создала прототип Q60 Project Black S, оснащенный системой ERS, вдохновленной F1. Основанный на модели Q60 Red Sport 400, Project Black S оснащен двумя системами сбора энергии, аккумуляторной батареей мощностью 4,4 кВт-ч, электронными турбинами и электрическим двигателем, интегрированным в заднюю ось. Двойной гибрид на основе 3-литрового V6 показывал мощность в 563 л. с. и способность ускоряться до 100 км/ч менее чем за четыре секунды.

Фото: концепт Infiniti Q60 Project Black S / Infiniti

Зміни в політиці, щодо автоспорту, відбуваються у всьому концерні Rennault-Nissan. Так команда Renault F1 у наступному сезоні виступатиме під новою назвою – Alpine F1.