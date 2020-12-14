Субкомпактний хетчбек Renault Zoe обійшов усі інші електромобілі, за рік було продано 84 000 машин.

Відповідно до цифр, оприлюднених французьким автовиробником, із січня по листопад 2020 року було продано понад 84 000 одиниць батарейних суперміні Zoe. Це майже вдвічі більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

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Renault Zoe також став бестселлером серед пасажирських електрокарів у Німеччині, Франції, Італії, Іспанії та Португалії. З моменту запуску виробництва моделі у 2012 році, компанія Renault випустила і продала понад 268 тисяч цих машин у Європі.

Майже третина електричних “каблучків”, проданих на Старому континенті протягом року – це Renault Kangoo Z.E., тому французький виробник також має корону найбільш продаваного електричного легкого комерційного автомобіля (LCV) – 8 498 машин продано за рік. А з моменту запуску у виробництво 10 років тому, продано 57 595 Kangoo Z.E. у Європі.

Окрім Zoe та Kangoo Z.E., актуальний модельний ряд Renault включає ще два електромобіля: крихітний Twizy та Master Z.E. – комерційний фургон з корисним навантаженням до 3,5 тонн.

Наразі виробник працює над серійною версією прототипа Megane eVision Concept – компактного електричного кросовера, спорідненого з Nissan Ariya.



Концепт Renault Megane eVision оснащувався електромотором з віддачею 217 к.с. і крутним моментом 300 Нм. Він живиться від акумулятора на 60 кВт-год, який підтримує швидку зарядку до 130 кВт. Прискорення 0-100 км/год заявлено менше 8 секунд.