Субкомпактный хэтчбек Renault Zoe обошел все остальные электромобили, за год было продано 84 000 машин.

Согласно цифрам, обнародованным французским автопроизводителем, с января по ноябрь 2020 года было продано более 84 000 единиц батарейных супермини Zoe. Это почти вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Renault Zoe стал бестселлером среди пассажирских электрокаров в Германии, Франции, Италии, Испании и Португалии. С момента запуска производства модели в 2012 году, компания Renault выпустила и продала более 268 тысяч этих машин в Европе.

Почти треть электрических “каблучков”, проданных на Старом континенте в течение года – это Renault Kangoo Z.E., поэтому французский производитель также имеет корону наиболее продаваемого электрического легкого коммерческого автомобиля (LCV) – 8 498 машин продано за год. А с момента запуска в производство 10 лет назад, продано 57 595 Kangoo Z.E. в Европе.

Кроме Zoe и Kangoo Z.E., актуальный модельный ряд Renault включает еще два электромобиля: крошечный Twizy и Master Z.E. – коммерческий фургон с полезной нагрузкой до 3,5 тонны.

Сейчас производитель работает над серийной версией прототипа Megane eVision Concept – компактного электрического кроссовера, родственного с Nissan Ariya.

Концепт Renault Megane eVision оснащался электромотором с отдачей 217 л.с. и крутящим моментом 300 Нм. Он питается от аккумулятора на 60 кВт-ч, который поддерживает быструю зарядку до 130 кВт. Ускорение 0-100 км/ч заявлено менее 8 секунд.