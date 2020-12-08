Наибольшей популярностью электрокроссовер пользуется в Германии, где покупатели получают солидный бонус от государства на покупку электрокара.

Базовая версия Opel Mokka-e в Германии стоит 32 990 евро. Государственный "экологический бонус" составляет 9570 евро, что уменьшает стоимость машины до 23 420 евро.

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Цены на электрический кроссовер Mokka-e для Европы были обнародованы 22 сентября, вместе с началом приема заказов. Машины клиенты начнут получать в марте-апреле 2021 года. Однако спрос на эту модель настолько высок, что квота на будущий год уже исчерпана.

Для самого производителя подобный ажиотаж стал сюрпризом. Тем более, что у близнеца немецкого электрокара – Peugeot e-2008, подобной картины не наблюдается, хотя французский электрический кроссовер и получил более 17 тысяч заказов.

Фото: Opel Mokka-e / Opel