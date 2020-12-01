Новая айдентика впервые появится на кроссовере Crossland.

Компания Opel представила обновленный двухмерный логотип и фирменный желтый цвет. Также для бренда был создан собственный шрифт, получивший название Opel Next.

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"Новый Opel": современные элементы подчеркивают силу бренда к инновациям;

Новый логотип: легендарный Opel Blitz в свежем дизайне;

Новый шрифт: "Opel Next" – современный, выразительный и последовательный;

Новый цвет: неоновый Opel – желтый выделяется и электрифицируют.

Opel отказался от трехмерной эмблемы, сведя графику к минимуму, чтобы подчеркнуть чистоту новой, цифровой эпохи. Акцент в новом логотипе сделан на изображении молнии, которая, благодаря тонкому ободу, стала более выразительной. Ранее по такой же схеме были обновлены фирменные знаки BMW, Volkswagen, Toyota и Nissan.

Новым фирменным оттенком компании стал ярко-желтый. Этот цвет является более выразительным и лучше запоминающимся. К тому же, его “неоновость” символизирует эпоху электрификации.

Все надписи – название марки, обозначение модели и т. д – теперь будут выполнены в легком и одновременно энергичному” фирменном шрифте, который получил название Opel Next.

Первым автомобилем с новым шильдиком станет кроссовер Crossland, построенный на платформе Peugeot 2008. Новинка появится в продаже в Европе в 2021 году.

Фото: новая айдентика Opel / Opel