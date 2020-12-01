Нова айдентика вперше з'явиться на кросовері Crossland.

Компанія Opel представила оновлений двомірний логотип і фірмовий жовтий колір. Також для бренду був створений власний шрифт, який отримав назву Opel Next.

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“Новий Opel”: сучасні елементи підкреслюють силу бренду до інновацій;

Новий логотип: легендарний Opel Blitz у свіжому дизайні;

Новий шрифт: “Opel Next” – сучасний, виразний та послідовний;

Новий колір: неоновий Opel-жовтий виділяється та електрифікується.

Opel відмовився від тривимірної емблеми, звівши графіку до мінімуму, аби підкреслити чистоту нової, цифрової епохи. Акцент у новому логотипі зроблений на зображенні блискавки, яка, завдяки тонкому ободу, стала більш виразною. Раніше за такою ж схемою були оновлені фірмові знаки BMW, Volkswagen, Toyota і Nissan.

Новим фірмовим відтінком компанії став яскраво-жовтий. Цей колір є більш виразним і краще запам'ятовується. До того ж, його “неоновість” символізує епоху електрифікації.

Усі написи – назва марки, позначення моделі тощо – тепер будуть виконані в “легкому і одночасно енергійному” фірмовому шрифті, який отримав назву Opel Next.

Першим автомобілем з новим шильдиком стане кросовер Crossland, побудований на платформі Peugeot 2008. Новинка з’явиться у продажу в Європі у 2021 році.

Фото: нова айдентика Opel / Opel