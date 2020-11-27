Конгломерат автовиробників, відомий під назвою Stellantis, декларує домінуючу роль французьких партнерів над італо-американськими.

Stellantis не є торгівельною маркою, цей бренд позначає новосформоване об’єднання двох альянсів – Groupe PSA (Peugeot Société Anonyme) та FCA Group (Fiat Chrysler Automobiles N.V.). Нещодавно оприлюднені документи Stellantis свідчать, що французький альянс, фактично, придбав FCA.

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Назва конгломерата Stellantis означає “осяяти зірками”, від латинського дієслова stello. Та провідною зіркою нового альянсу стане PSA. Офіційна декларація відносин, викладена на 714 сторінках документу, сповнена такими словами, як дохід, частки, надмірність та фразами про прибутки та збитки. Документ, крім іншого, містить такий абзац, на 23 сторінці:

“Злиття буде обліковуватись з використанням методу обліку придбання відповідно до МСФЗ 3 "Об'єднання підприємств" ("МСФЗ 3"), який вимагає ідентифікації набувача та придбаного для цілей бухгалтерського обліку. На основі оцінки показників за МСФЗ 3 та врахування всіх відповідних фактів і обставин, керівництво FCA та PSA визначило, що PSA є набувачем для цілей бухгалтерського обліку, і як таке, злиття обліковується як зворотне придбання”.

Це додатково підтверджується проспектом, який пояснює, що шість з 11 членів, що входять до складу правління Stellantis, будуть належати до PSA. До того ж, виконавчим директором Stellantis стане нинішній генеральний директор PSA Group Карлос Таварес, що ставить FCA у меншість.