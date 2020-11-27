Конгломерат автопроизводителей, известный под названием Stellantis, декларирует доминирующую роль французских партнеров над итало-американскими.

Stellantis не является торговой маркой, этот бренд обозначает вновь сформированное объединение двух альянсов – Groupe PSA (Peugeot Société Anonyme) и FCA Group (Fiat Chrysler Automobiles N.V.). Недавно обнародованные документы Stellantis свидетельствуют, что французский альянс фактически приобрел FCA.

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Название конгломерата Stellantis означает "озарить звездами", от латинского глагола stello. И путеводной звездой нового альянса станет PSA. Официальная декларация отношений, изложена на 714 страницах документа, полна такими словами, как доход, доли, избыточность и фразами о прибылях и убытках. Документ, помимо прочего, содержит следующий абзац, на 23 странице:

"Слияние будет учитываться с использованием метода учета приобретения в соответствии с МСФО 3 “Объединение предприятий” ("МСФО 3"), который требует идентификации приобретателя и приобретаемого для целей бухгалтерского учета. На основе оценки показателей по МСФО 3 и учета всех соответствующих фактов и обстоятельств, руководство FCA и PSA определило, что PSA является приобретателем для целей бухгалтерского учета и как таковое, слияния учитывается как обратное приобретение".

Это дополнительно подтверждается проспектом, который объясняет, что шесть из 11 членов, входящих в состав правления Stellantis, будут принадлежать к PSA. К тому же, исполнительным директором Stellantis станет нынешний генеральный директор PSA Group Карлос Таварес, что ставит FCA в меньшинство.