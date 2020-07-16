Этот бренд не будет использоваться в качестве марки для авто, только для обозначения самого межконтинентального концерна.

Новосозданный альянс между французскими, итальянскими и американскими производителями FCA и PSA теперь именуется Stellantis. За этим брендом стоят почти два десятка торговых марок.

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“Латинское происхождение названия отдает должное богатой истории компаний-основателей альянса, а связь с астрономией отражает дух оптимизма, энергии и обновления, которые привнесет в отрасль это слияние”, – говорит первый пресс-релиз Stellantis. Такое имя было выбрано участниками альянса совместно с французской рекламной компанией Publicis Groupe. Она же поможет автогруппе с разработкой логотипа Stellantis.

При этом ни лого, ни имя Stellantis не будут использоваться для автомобилей альянса – название будет присутствовать только в корпоративных документах. Альянс Stellantis имеет шансы стать четвертым автопроизводителем на планете по объемам ежегодных поставок, которые к концу года должны достичь показателя в 8,7 млн автомобилей.

Формирование альянса должно завершиться в первом квартале 2021 года. Управлять Stellantis в течение ближайших пяти лет будет нынешний босс PSA Карлос Таварес. В состав группы входят такие марки, как: Peugeot, Citroen, DS Automobiles, Opel, Vauxhall, Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Maserati, Mopar, Ram, SRT, Free2Move.

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