Цей бренд не буде використовуватись у якості марки для авто, лише для позначення самого міжконтинентального концерну.

Новостворений альянс між французькими, італійськими та американськими виробниками FCA і PSA тепер іменується Stellantis. За цим брендом стоять майже два десятки торгових марок.

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“Латинське походження назви віддає належне багатій історії компаній-засновників альянсу, а зв'язок з астрономією відображає дух оптимізму, енергії і поновлення, які привнесе в галузь це злиття”, – говорить перший прес-реліз Stellantis. Таке ім’я було обрано учасниками альянсу спільно з французькою рекламною компанією Publicis Groupe. Вона ж допоможе автогрупі з розробкою логотипу Stellantis.

При цьому ні лого, ні ім’я Stellantis не будуть використовуватись для автомобілів альянсу – назва буде присутня лише в корпоративних документах. Альянс Stellantis має шанси стати четвертим автовиробником на планеті за обсягами щорічних поставок, котрі до кінця року мають досягти показника у 8,7 млн ​​автомобілів.

Формування альянсу повинно завершитись у першому кварталі 2021 року. Керувати Stellantis протягом найближчих п'яти років буде нинішній бос PSA Карлос Таварес. До складу групи входять такі марки, як: Peugeot, Citroen, DS Automobiles, Opel, Vauxhall, Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Maserati, Mopar, Ram, SRT, Free2Move.

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