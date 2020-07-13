Чи насправді електричний автомобіль є екологічно чистим? Чи потрібно турбуватися про запас ходу? Що робити з утилізацією? Відповіді на ці та інші питання знайдете далі.

Популярність електротранспорту росте з кожним днем і мова не лише про пасажирські автомобілі. Вантажівки, громадський транспорт, мототехніка, електровелосипеди, самокати, скутери – усе, що можна зустріти на дорозі сьогодні, може мати електромотор. Виробники запевняють, що батарейний транспорт – це суцільні переваги, та чи це насправді так?

Чи правда, що загальна вартість EV зараз перевищує бензиновий чи дизельний автомобіль?

Так, здебільшого через високу початкову вартість транспортного засобу. Наприклад, на старті продажів електричний Volkswagen e-Golf у Британії коштував 33 000 фунтів, тоді як еквівалентний бензиновий 1,6-літровий “Гольф” оцінювався на 7000 фунтів менше.

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При цьому витрати на “пальне” для електрокарів є значно нижчими. За підрахунками компанії EDF Energy, виходячи із середньої вартості електроенергії 14 фунтів за кВт/год, споживання Nissan Leaf або Kia e-Niro становить приблизно 4 фунти на 100 миль (близько 84 гривень на 100 км), порівняно з більш ніж 14 фунтів на 100 миль (297 грн на 100 км) для бензинового еквівалента.

Крім того, для електрокарів передбачені різноманітні пільги, за рахунок яких також можна суттєво заощадити.

Наскільки швидко деградують батареї електрокарів?

Однозначної думки з цього приводу не існує, однак можна сказати, що автомобільні тягові акумулятори деградують повільніше, ніж власники та виробники спочатку боялися. Деякі ранні Nissan Leaf та Renault Zoe справді вже не здатні працювати на своїх оригінальних акумуляторах, однак пізніші версії цих машин вже набагато краще протистоять цьому процесу.

Акумулятор є найдорожчим компонентом у будь-якому електрокарі і необхідність його заміни, через 8-10 років зводить на нівець усі вигоди від його експлуатації. Існують способи продовження терміну служби акумулятора – такі як не повне заряджання.

Tesla збирається вивести на ринок так званий акумулятор-мільйонник з кобальтом, здатний служити мільйон миль. Першою таку батарею отримає китайська Model 3s. Тож технології батарей швидко рухаються правильним шляхом.

Чи потрібно хвилюватись про запас ходу?

І так, і ні. Компактні електричні сітікари на кшталт Volkswagen e-Up просто не призначені для подорожей на довгі відстані. На такому авто доведеться робити зупинки для зарядки кожні двісті кілометрів, а в Україні не на кожному такому відрізку можна знайти зарядну станцію. До того ж, навіть якщо вона є, на момент прибуття, вона може бути вже зайнята.

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Однак є електрокари і з більшим діапазоном – у 400 кілометрів, або й під 500, якщо мова йде про дорогу машину, як топова Tesla Model S. Щоправда, для далекобійних моделей потрібні швидкісні зарядні термінали, та й самі автомобілі по кишені далеко не кожному.

Чи достатня інфраструктура зарядних станцій для повсякденної експлуатації не-Tesla?

Мережеві зарядні станції в Україні поступово нарощують кількість пунктів на найпопулярніших магістраліх та в мегаполісах. Найбільші провайдери: ТОКА, АвтоЕнтерпрайз, STRUM (ДТЕК), Yasno. Також у містах можна знайти зарядки на АЗС, автопарковках, біля кафе та ТРЦ. У переважній більшості випадків зарядка буде платною, а тарифи різняться, залежно від оператора.

Інформацію про зарядки в Україні можна знайти на мапах та у спеціальних мобільних додатках, що дозволяє заздалегідь прорахувати свій маршрут для тривалої подорожі чи знайти оптимальні місця для заряджання у будні.

Кажуть, що виробництво електрокарів завдає більше шкоди довкіллю, ніж експлуатація авто з ДВЗ – чи це так?

Силовий агрегат електрокара не виробляє CO 2 , однак, виробництво акумуляторів є трудомістким процесом, в ході якого відбуваються процеси, що шкодять довкіллю. Так, дослідження Міжнародної ради з чистого транспорту свідчать, що електромобіль із акумулятором середнього розміру мав би показник викидів CO 2 близько 35 г/км. Це означає, що електрокари лише чистіші за дизель-бензинові автомобілі, але не абсолютно чисті.

Утилізація та вторинна переробка електрокарів важча і дорожча, ніж для звичайних авто – чи це так?

Так, хоча усе залежить від акумулятора. Тягова батарея складається з безлічі дрібних і ніжних окремих “клітин”, що містять як дорогоцінні, так і токсичні матеріали. Самі батареї розробляються для легшої утилізації і збільшення терміну експлуатації, а спеціалізовані утилізатори розробляють методи для більш ефективної роботи.

Крім того, останні тенденції передбачають не утилізацію відпрацьованих батарей, а їх подальше використання у “банках акумуляторів” для збереження, наприклад, енергії вітру. Такий енергобанк може живити будинок і знову заряджати електрокари.

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