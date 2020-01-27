Технічні особливості та комплектації Nissan Leaf різних років випуску.

Nissan Leaf – найбільш масовий електромобіль в світі та в Україні. Вже кілька років поспіль це незаперечний лідер серед електромобілів, які ввозять в нашу країну вживаними. Незабаром в Україну почнуться продажі у офіційних дилерів. Однак щоб дізнатись, які мами “Ліфи” варті уваги, треба знати відмінності між ними.

Загалалом у Nissan Leaf є дві генерації, однак в першої було два рестайлінги, тому багато хто говорить, що “Ніссан Ліф” мав 4 покоління.

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Початок виробництва Nissan Leaf в Японії – весна 2010 року, а у 2012-му він почав випускатись на заводі у США. Оскільки більшість “Ліфів” приїхали в Україну з Америки, то частіше всього вони – з 2012 року виготовлення. В перших Nissan Leaf зазавичай велюровий салон світлого кольору та спеціальний важіль, який відмикає лючок зарядки електрострумом. Стоянкове гальмо розташоване по-європейськи – під правою рукою водія. Також зарядний пристрій розташований в багажнику.

У 2015 році пройшлов рестайлінг електромобіля, завдяки якому зовнішний вигляд майже не змінився, але було перероблено ряд вузлів та агрегатів. Зокрема, чарджер з багажника перебрався під капот, стоянкове гальмо стало по-американськи під лівою ногою водія, замість важеля відмикання лючка встановили кнопку. “Пічка” тепер нагрівається швидше, адже повітря підігрівається напряму, без антифризу.

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У “американських” Ніссан Ліф доступно три комплектації: S, SL та SV. Розглянемо їх на версії з 2015 року.



Лише найбільш дорога SL відрізняться зовні LED-фарами та 17-дюймовими литими дисками. Всі інші відмінності – у салоні. Так, у найпростішій S обивка текстильна, а аудіосистема з невеличким екранчиком. Зате є режим рекуперації В, підігрів сидінь, камера заднього виду та круїз-контроль.

В комплектації SV оббивка салону велюрова (темна або світла), екран мультимедія більшого розміру та камерою 360 градусів, преміальна аудіосистема Bose, клімат-контроль та підігрів усіх 4 сидінь.

Порт швидкої зарядки міг бути у всіх версіях, однак в найвищій SL він буде обов'язково. Окрім того, найвища версія матиме шкіряний салон, люк І якщо до 2016 року батареї мали ємність 24 кВт, то пізніше – були версії і 30 кВт ( в комплектаціях SL та SV).

З 2017 року почалося виробництво абсолютно нового покоління Nissan Leaf з батареєю на 40 кВт.

Більше про різні Ніссан Ліф – у відео:

Нагадаємо, що Nissan Leaf оновився до ювілею.