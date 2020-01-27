Технические особенности и комплектации Nissan Leaf разных годов выпуска.

Nissan Leaf – наиболее массовый электромобиль в мире и в Украине. Уже несколько лет подряд это неоспоримый лидер среди электромобилей, которые ввозят в нашу страну применяемыми. Вскоре в Украине начнутся продажи у официальных дилеров. Однако чтобы узнать, какие "Лифы" достойны внимания, надо знать различия между ними.

В целом Nissan Leaf представлены двумя генерациями, однако у первой было два рестайлинга, поэтому многие говорят, что у "Ниссан Лиф" 4 поколения.

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Начало производства Nissan Leaf в Японии – весна 2010 года, а в 2012-м он начал выпускаться на заводе в США. Поскольку большинство "Лифов" приехали в Украину из Америки, то чаще всего они – с 2012 года производства. В первых Nissan Leaf обычно велюровый салон светлого цвета и специальный рычаг, который открывает люк зарядки электротоком. Стояночный тормоз расположен по-европейски – под правой рукой водителя. Также зарядное устройство расположено в багажнике.

В 2015 году прошел рестайлинг электромобиля, благодаря которому внешний вид почти не изменился, но были переработаны ряд узлов и агрегатов. В частности, чарджер из багажника перебрался под капот, стояночный тормоз стал по-американски под левой ногой водителя, вместо рычага открывания лючка установили кнопку. "Печка" теперь нагревается быстрее, ведь воздух подогревается напрямую, без антифриза.

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В "американских" Ниссан Лиф доступно три комплектации: S, SL и SV. Рассмотрим их на версии с 2015 года.

Только наиболее дорогая SL отличатся внешне LED-фарами и 17-дюймовыми литыми дисками. Все остальные отличия – в салоне. Так, у простой S обивка текстильная, а аудиосистема с небольшим экранчиком. Зато есть режим рекуперации В, подогрев сидений, камера заднего вида и круиз-контроль.

В комплектации SV обивка салона велюровая (темная или света), экран мультимедиа большего размера и камерой 360 градусов, премиальная аудиосистема Bose, климат-контроль и подогрев всех 4 сидений.

Порт быстрой зарядки мог быть во всех версиях, однако в самой SL он будет обязательно. Кроме того, самая высокая версия будет иметь кожаный салон, люк. И если до 2016 года батареи имели емкость 24 кВт, то позже – были версии и 30 кВт (в комплектациях SL и SV).

С 2017 года началось производство абсолютно нового поколения Nissan Leaf с батареей на 40 кВт.

Больше о различных Ниссан Лиф – в видео:

Напомним, что Nissan Leaf обновился к юбилею.