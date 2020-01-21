327 лошадиных сил и 640 Нм. Ускорение от 0 до 100 км/ч за 3,4 секунды.

Внимательный читатель может заметить, что показатель разгонной динамики Nissan Leaf NISMO RC, на самом деле, ниже, чем у Model S, однако на гоночном треке у последней нет ни одного шанса на победу.

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Гоночный электрокар Nissan Leaf второго поколения, представленный европейским СМИ в Испании, весит всего 1220 килограммов, а его подвеска “заточена” для прохождения поворотов. Трековый спорткар имеет мало общего с массовой серийной моделью, даже с версией Leaf NISMO, доступной в Японии.

Фото: Nissan Leaf NISMO RC / Nissan

Сейчас самой мощной гражданской версией Leaf является выполнение e+ (e-Plus). Такой “Лиф” оснащается 218-сильным электромотором и аккумулятором на 62 кВт/ч, который обеспечивает до 385 километров автономного пробега (WLTP).

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