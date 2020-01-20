Японская компания отвела себе на стопроцентную электрификацию модельного ряда 15 лет. Пока у марки нет ни одной глобальной модели электрокара.

К 2035 году весь модельный ряд Subaru будет электрифицирован и в этом ей поможет давний партнер и один из лидеров этого сектора – компания Toyota.

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Компания Subaru провела встречу со СМИ, где обнародовала стратегические планы по развитию. Там же японский автопроизводитель показал дизайн-макет полностью электрического кроссовера, который разрабатывается в сотрудничестве с Toyota. Соответственно, технической информации или хотя бы названия автомобиль не имеет, служа лишь для демонстрации направления дизайна и классовой принадлежности.

Президент компании Том Накамура заявил, что Subaru продолжит использование своих лучших технологий, имея в виду оппозитные двигатели Boxer и симметричный полный привод, однако будет двигаться в ногу со временем и уже начала работу над полной электрификацией бренда. Завершить процесс рассчитывают до 2035 года.

Фото: концепт электрического кроссовера Subaru / Motor1, Motor

В данное время в портфолио Subaru есть гибридные модели Crosstrek Hybrid, легкие батарейные версии XV e-Boxer, Outback e-Boxer и Forester e-Boxer.

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