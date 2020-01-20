Новый сезон шоу стартует на BBC 26 января.

Тизер 28 серии Top Gear показывает десяток машин, с которыми ведущие познакомят зрителей.

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Для начала, авторы программы подготовили гонки между реактивным истребителем F35 Lightning и McLaren Speedtail. Противоборство на треке также будут вести Aston Martin DB11, Bentley Continental и Porsche 911, в клипе можно увидеть также Aston Martin Vantage. Далее видео показывает Ariel Atom, соревнования между BMW M8 и Porsche Taycan. Стиг протестировал Ford Mustang с откидной крышей, а другой ведущий попробовал себя за рулем раллийного болида Subaru Impreza Колина Макрея.

Больше всего внимания в тизерном видео уделили чемпиону Pikes Peak International и Нордшляйфе – Volkswagen ID R. На какие новые победы толкнули его ведущие шоу – можно будет увидеть в новом выпуске.

Ниже можно посмотреть предварительный анонсовый видеоролик от Top Gear:

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