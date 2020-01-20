Новий сезон шоу стартує на BBC 26 січня.

Тізер 28 серії Top Gear показує десяток машин, з якими ведучі познайомлять глядачів.

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Для початку, автори програми підготували перегони між реактивним винищувачем F35 Lightning та McLaren Speedtail. Протиборство на треку такуж вестимуть Aston Martin DB11, Bentley Continental та Porsche 911, у кліпі можна побачити також Aston Martin Vantage. Далі відео показує Ariel Atom, змагання між BMW M8 та Porsche Taycan. Стіг протестував Ford Mustang з відкидним дахом, а інший ведучий спробував себе за кермом ралійного боліда Subaru Impreza Коліна Макрея.

Найбільше уваги в тізерному відео приділили чемпіону Pikes Peak International та Нордшляйфе – Volkswagen ID R. На які нові звитяги штовхнули його ведучі шоу – можна буде побачити в новому випуску.



Нижче також можна переглянути попередній анонсовий відеоролик від Top Gear:

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