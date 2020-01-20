Японська компанія відвела собі на стовідсоткову електрифікацію модельного ряду 15 років. Поки що у марки немає жодної глобальної моделі електрокара.

До 2035 року весь модельний ряд Subaru буде електрифіковано і в цьому їй допоможе давній партнер і один з лідерів цього сектору – компанія Toyota.

Дивіться також: Відео-анонс нового сезону Top Gear готує нас до зустрічі з кращими суперкарами сучасності

Компанія Subaru провела зустріч зі ЗМІ, де оприлюднила стратегічні плани з розвитку. Там же японський автовиробник показав дизайн-макет повністю електричного кроссовера, який розробляється у співпраці з Toyota. Відповідно, технічної інформації, чи, хоча б назви автомобіль не має, слугуючи лише для демонстрації напрямку дизайну та класової приналежності.

Президент компанії Том Накамура заявив, що Subaru продовжить використання своїх кращих технологій, маючи на увазі опозитні двигуни Boxer і симетричний повний привід, однак буде рухатись в ногу з часом і вже розпочала роботу над повною електрифікацією бренду. Завершити процес розраховують до 2035 року.

Фото: концепт електричного кросовера Subaru / Motor1, Motor

На данний час в портфоліо Subaru є гібридні моделі Crosstrek Hybrid, легкі батарейні версії XV e-Boxer, Outback e-Boxer та Forester e-Boxer.

Також цікаво: Концепт Toyota Prius виглядає, як космоліт з іншої планети (відео)